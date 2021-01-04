支付寶月底拓展至港鐵　CEO:望年底做到「一碼」通行

另方面，持有APSHKL的公司CKHH Alipay Internet Services(HK)Limited因最近一次只有阿里增資，現變成由阿里控股。

現任APSHKL行政總裁陳婉真就股權變動表示，雙方對支付寶香港的發展有信心，願意繼續投資，在公司營運上，長和並沒有淡出，在資金及零售點上仍然有支援公司，至於阿里最近一次增資，反而是因為螞蟻集團更著重在港的投資。

內地加強對互聯網金融的監管，螞蟻上市觸礁，惟她認為支付寶香港是獨立分拆的子公司，故對公司的營運影響不大。公司主要借鏡螞蟻的技術，並進一步優化香港的交通支付服務。

現時支付寶香港版已有約270萬名活躍用戶，另有超過62,000名本地商戶登記，公司的「EasyGO 易乘碼」服務將於今年1月23日拓展至港鐵網絡，公司透過引入交通二維碼，希望推動智慧出行，為市民提供八達通以外的選擇。易乘碼將覆蓋93個港鐵重鐵站及超過1,000部閘機，不包括機場快綫及輕鐵。

新巴城巴全線300多條巴士路線將會陸續支援二維碼，首階段之新電子支付服務將於1月9日，在部分新巴城巴路線頭班車起率先試行，服務將覆蓋600部巴士，下半年將擴展至全部6,000部巴士。

她指早在2019年，易乘碼已開始於專線小巴投入服務，希望在2021年能覆蓋1,500部小巴。公司目前亦已與九巴、城巴及新巴簽署合作協議，去年一共有超過250部巴士提供服務。

該公司亦與郵輪公司達成協議，期望在2021年底能在主要交通樞紐做到「一碼」通行。易乘碼系統採用雙離線技術，讓用戶和交通工具同時處於網絡訊號較弱或無網絡的情況下，仍能完成交易，交易時間縮短至0.3至0.4秒。惟二維碼乘車服務暫時並不適用於交通補貼計劃，有關部門正在審視政策。

陳氏指支付寶的內地用戶可使用其支付寶帳戶內的乘車碼乘搭港鐵，系統會自動將車費由港幣換算成人民幣扣帳。支付寶香港在未來數年將繼續拓展跨境支付服務，務求能支援大灣區主要城市的交通系統，同時，阿里亦會幫助支付寶香港在日本、南韓及泰國等地推廣商戶支付服務。

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