冠轈控股訂戰略合作協議拓內地新能源汽車業務

董事會宣布，孫為民將獲委任為大中華區總經理，他將主要負責集團在中國內地的新能源汽車業務探索及發展。孫為民在新能源汽車行業擁有超過7年經驗。董事會認為，委任孫為大中華區總經理可充分利用志宇能源的實力，共同發展中國內地以及東亞、東南亞及南亞地區的新能源汽車業務。

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