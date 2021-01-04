冠轈控股訂戰略合作協議拓內地新能源汽車業務
2021年01月04日 10:49
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冠轈控股(01872)公布，與棗莊市中區志宇能源科技訂立戰略合作協議，雙方同意建立戰略夥伴關係以於中國內地共同發展及整合新能源汽車生產及銷售，集團因此可利用志宇能源的新能源汽車研究及銷售平台，以於中國內地提供新能源汽車及探索發展新能源汽車業務。戰略合作協議的初始期限為3年，可予每次自動續期一年。
董事會宣布，孫為民將獲委任為大中華區總經理，他將主要負責集團在中國內地的新能源汽車業務探索及發展。孫為民在新能源汽車行業擁有超過7年經驗。董事會認為，委任孫為大中華區總經理可充分利用志宇能源的實力，共同發展中國內地以及東亞、東南亞及南亞地區的新能源汽車業務。
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