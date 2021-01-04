【瑞通推介】恒指創十個月高 投資者好淡分歧
2021年01月04日 10:50
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瑞通認股證牛熊證銷售部：美國最新公布的新領失業救濟金人數好過市場預期，帶動道指在去年最後一個交易日創收市新高，收報30,606點，升196點(或0.6%)，全年累升逾7%。恒指上周四升84點(或0.3%)，收報27,231點，全年計累跌958點(或3.4%)。恒指在2021年首個交易日曾跌逾100點，回落至27,100點以下，其後轉升，曾升逾200點，創逾十個月高位27,435點，暫連升四日。恒指好倉(牛證及認購權證)上周四淨流入逾1,100萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,900萬元，反映投資者對後市好淡分歧。上周四恒指牛證街貨重貨區為收回價25,900至25,999點，而熊證街貨重貨區為收回價27,500至27,599點。
恒生科技指數去年大漲78.7%，收報8,425點，上周四單日升130點或1.5%，連升第三日。此指數目前有31間與科技主題高度相關的香港上市公司，暫時佔指數權重較高的股份包括小米(01810)、京東健康(06618)、美團(03690)等。受內地打擊互聯網平台壟斷行為，科指上周一曾低見7,768點的一個月低位，其後連續三日大幅反彈，相繼收復各移動平均線，今早先跌後回升，8,400點失而復得，其後曾升至8,544點之新高，10天線(8,200點)可視為首個支持。上周四有逾50萬元淨流出科指好倉，淡倉同日則有小量資金淨流入。
正處內地互聯網監管風暴「風眼」的阿里巴巴(09988)，由207.2元的逾半年低位連彈兩日後，假期前逆市收跌1.5%於232.6元，盤中曾挫3%低見229元，跑輸其他大型科技股。外媒引述消息指內地排查阿里旗下螞蟻集團的初創投資，若涉不正當競爭或令退股。另中國銀保監呼籲各互聯網平台對照自查整改。阿里今早繼續走弱，一度再挫近4%，下試223元。上周四分別有逾570萬元和逾420萬元淨流出其好倉和淡倉。
不過同樣面臨反壟斷訴訟的美團(03690)，上周四不跌反升2.3%，收報294.6元，重上50天線。今早好淡爭持，於300元關前徘徊。上周四有逾2200萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾890萬元淨流入。
有傳獲得美國成熟製程許可證的中芯(00981)，上周四曾抽升逾一成，高見22.5元，收報22.1元，揚8.3%。另中芯公布，獨立非執行董事叢京生因美國制裁事件辭任。中芯今早曾回調約4%，下試21元，其後倒升，曾升穿23元水平。中芯上周四錄約8.7億元北水淨買入。輪證資金流方面，分別有逾780萬元和逾40萬元淨流入其
好倉和淡倉。
吉利董事長李書福指吉利汽車(00175)在科創板A股上市後，將重啟與富豪汽車的合併談判。另內地2021年新能源汽車補貼標準在去年基礎上降20%。吉利汽車上周四曾漲一成至26.9元，創逾兩年半新高，收升8.3%，報26.5元。今早好淡爭持，暫守26元。上周四有近3700萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有逾220萬元淨流入。
瑞通相關認股證之選擇：
恒科輕微價外、中短期購(28327)，行使價：9000點，2021年6月到期，實際槓桿：5.4倍
恒科輕微價外、中短期沽(18584)，行使價：7600點，2021年5月到期，實際槓桿：5.3倍
阿里輕微價外、中短期購(18279)，行使價：269.08元，2021年5月到期，實際槓桿：6.2倍
阿里輕微價外、中年期沽(27517)，行使價：212.88元，2021年7月到期，實際槓桿：3.6倍
美團輕微價外、短期購(25361)，行使價：326.88元，2021年3月到期，實際槓桿：8.2倍
美團輕微價外、中短期沽(18034)，行使價：264.88元，2021年6月到期，實際槓桿：4倍
中芯貼價、中年期購(28350)，行使價：22.88元，2021年7月到期，實際槓桿：2.7倍
吉利輕微價外、中短期購(18567)，行使價：28.88元，2021年6月到期，實際槓桿：3.9倍
吉利價外、中短期沽(28318)，行使價：22.3元，2021年5月到期，實際槓桿：3.7倍
微盟輕微價外、短期購(23042)，行使價：14.9元，2021年3月到期，實際槓桿：3.1倍
瑞通相關牛熊證之選擇：
全場最貼恒指牛證(64494)，收回價：26590點，槓桿比率：36.4倍
恒指熊證(58841)，收回價：27790點，槓桿比率：40.2倍
恒科牛證(62317)，收回價：8010點，槓桿比率：12.1倍
恒科熊證(58812)，收回價：9000點，槓桿比率：10.2倍
阿里牛證(66325)，收回價：203.89元，槓桿比率：7.2倍
阿里熊證(62329)，收回價：246.88元，槓桿比率：13.1倍
美團牛證(64505)，收回價：277.999元，槓桿比率：11.7倍
美團熊證(55541)，收回價：319.88元，槓桿比率：10.6倍
中芯牛證(53479)，收回價：17.88元，槓桿比率：3.5倍
中芯熊證(56828)，收回價：25.6元，槓桿比率：4.3倍
吉利牛證(62839)，收回價：23.98元，槓桿比率：8.8倍
吉利熊證(64994)，收回價：29.38元，槓桿比率：6.6倍
全場最貼微盟牛證(64522)，收回價：13.31元，槓桿比率：5倍
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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