【瑞通推介】恒指創十個月高　投資者好淡分歧

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國最新公布的新領失業救濟金人數好過市場預期，帶動道指在去年最後一個交易日創收市新高，收報30,606點，升196點(或0.6%)，全年累升逾7%。恒指上周四升84點(或0.3%)，收報27,231點，全年計累跌958點(或3.4%)。恒指在2021年首個交易日曾跌逾100點，回落至27,100點以下，其後轉升，曾升逾200點，創逾十個月高位27,435點，暫連升四日。恒指好倉(牛證及認購權證)上周四淨流入逾1,100萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,900萬元，反映投資者對後市好淡分歧。上周四恒指牛證街貨重貨區為收回價25,900至25,999點，而熊證街貨重貨區為收回價27,500至27,599點。

好倉和淡倉。

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