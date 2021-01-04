【高盛推介】阿里逆市下跌 看好可吼認購證
2021年01月04日 10:50
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：阿里(09988)上周四(12月31日)半日市跌約1.5%。今(4日)早則繼續下跌，早段低見223.4元後跌幅收窄，現報226.2元，跌約2.8%。有報導引述消息，指北京有意削弱馬雲科技金融王國的規模，及有機會將增持其業務。
觀察個股輪證資金流向，可見上周三(12月30日)分別錄得約490萬及380萬元資金流入認沽證及熊證後，上周四獲資金轉向沽出。而以上周4個交易日計，則見資金傾向部署好倉，當中共錄得約2,200萬及170萬元資金流入牛證及認購證。
投資者如看好，認購證的高槓桿選擇可留意價外幅度不足2%，年期約3個月的貼價阿里購(15000)。中年期選擇可留意屬行使價260元以下、6月份或以後到期產品中，槓桿最突出的阿里購(26936)。中期貼價的選擇可留意屬6月份到期的貼價水平產品中，槓桿最突出的阿里購(28396)。牛證方面的貼牛選擇可留意阿里牛(63756)，與現價有約14元收回距離。遠牛選擇可留意阿里牛(63809)，與現價有約9%收回距離。
阿里購(15000)，行使價229.08元，2021年3月24日到期，實際槓桿7.2倍，高槓桿、貼價。
阿里購(26936)，行使價250.2元，2021年6月23日到期，實際槓桿5.5倍，行使價260元以下、6月份或以後到期產品中，槓桿最高。
阿里購(28396)，行使價232.2元，2021年6月24日到期，實際槓桿4.8倍，6月份到期的貼價水平產品中，槓桿最高。
阿里牛(63756)，收回價212.19元，行使價210.19元，換股比率100，槓桿比率12.8倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
阿里牛(63809)，收回價206.08元，行使價204.08元，換股比率500，槓桿比率9.5倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。
投資者如看淡，認沽證方面可留意價外幅度約3%，年期約5個月的阿里沽(25150)。熊證方面的貼熊選擇可留意新上市阿里熊(64600)，與現價有約23.8元收回距離。並可留意收回價稍遠，屬活躍條款的阿里熊(55161)。
阿里沽(25150)，行使價221.08元，2021年5月24日到期，實際槓桿4.3倍，貼價、低街貨。
阿里熊(64600)，收回價250元，行使價252元，換股比率500，槓桿比率8.3倍，新上市貼熊。
阿里熊(55161)，收回價260元，行使價262元，換股比率100，槓桿比率6.2倍，活躍條款。
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