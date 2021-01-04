【期權攻略】陳偉明：2021年股票期權部署
2021年01月04日 10:56
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2020年轉眼已過，在新冠肺炎的影響下，真正有前景能持續增長的股份不多，在美國無限QE及低息情況下，無限資金追逐有限板塊，刺激新經濟股在首三季爆升。
然而，隨着新冠疫苗的利好消息推動，市場開始憧憬經濟有望重啟復甦，資金在第四季開始由高估值的新經濟股轉投估值低殘的傳統舊經濟板塊，龍頭新經濟股於11月開始見頂回落，並且在內地開始加強監管壟斷問題下，於12月中開始急插。展望2021年，在新冠疫苗推出下，市場必定繼續炒經濟復甦概念，新經濟股很難再有2020年般的表現，相反傳統舊經濟股有機會在上半年有理想表現。
由於內地國策加強對大型互聯網平台的監管，風眼所在的阿里巴巴(09988)建議由過往的逢低吸納策略改為逢反彈沽出策略，在持有正股下Short Call， 即使未能成功沽出股票亦可減低持股成本。
至於上年當炒的騰訊(00700)、京東(09618)、美團(03690) 等新經濟股，雖然2021年升幅未必比得上2020年，但如果有機會見調整仍然是值得逢低吸納作長線部署，策略上傾向在上半年留意這些股份的調整機會，如果跌至至100天線下則可考慮分注Short Put等價期權接貨，而小米(01810)雖然近期超強勢，但只宜小注Long Call短炒。
筆者預期，2021年的美國拜登政府仍然持續會打擊中國企業，而在美國上市的中概股回流本港將是大勢所趨，而不受疫情及貿易戰影響的港交所(00388)絕對是投資組合內不可缺少的股份，每逢調整至20天線以下已經可以採取接貨Short Put策略，進取投資者更可以在調整時Long Call下月價外期權博港交所繼續爆上。
最後想提及的是受國策支持的消費類板塊，當中以近期開拓電動車業務的吉利汽車(00175)為2021年的爆升之選，因此Long Call博爆上應是2021年這一隻股票的主要策略。
耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明
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