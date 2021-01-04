【期權攻略】陳偉明：2021年股票期權部署

2020年轉眼已過，在新冠肺炎的影響下，真正有前景能持續增長的股份不多，在美國無限QE及低息情況下，無限資金追逐有限板塊，刺激新經濟股在首三季爆升。

然而，隨着新冠疫苗的利好消息推動，市場開始憧憬經濟有望重啟復甦，資金在第四季開始由高估值的新經濟股轉投估值低殘的傳統舊經濟板塊，龍頭新經濟股於11月開始見頂回落，並且在內地開始加強監管壟斷問題下，於12月中開始急插。展望2021年，在新冠疫苗推出下，市場必定繼續炒經濟復甦概念，新經濟股很難再有2020年般的表現，相反傳統舊經濟股有機會在上半年有理想表現。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明

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