港股格局：李偉傑指恒指上望二萬八關

大中華投資策略研究學會副會長(港股)李偉傑指，港股承接去年未的升勢，在2021年開局表現不錯，資金加快流入，市場關注1月20日美國新任總統拜登上場，可否緩和中美緊張關係，為環球股市帶來催化劑。李認為恒指支持位在26,500至27,500點，短線可挑戰27,500點，甚至上望28,000點，升勢會集中在題材性股份，如不受內地反壟斷法影響的新經濟股等。

紐約證交所對內地三大電訊股的ADR啟動下市程序，李指事件令市場錯愕，相關股份大幅調整，但現階段不宜博反彈，始終受政治因素困擾，待消息淡化後才考慮。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020