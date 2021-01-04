南韓12月製造業PMI維持52.9　連升3個月

IHS Markit數據顯示，經季節調整後南韓2020年12月製造業採購經理人指數(PMI)維持前值所創2011年2月以來高位52.9，且已連續第三個月擴張。

期內，製造業產出增速由前值所創2013年4月以來高位放緩；新訂單增速也由前值所創十年半高放緩；新出口訂單也維持擴張；採購活動迅速擴大；就業水平為2019年4月以來首呈擴張；積壓工作連續第二個月略增。

供貨惡化程度為七個月來最嚴重；投入成本通脹率升至2018年3月以來最高，工廠門費增速亦為29個月來最快。製造商信心繼前值進一步升至2015年2月以來最高後，12月仍保持樂觀。

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