新冠肺炎：經濟停擺　去年北京空氣「優良率」增近一成

去年初中國爆發新冠肺炎疫情，經濟一度出現停擺，製造業生產暫停，減少對空氣的污染，中國天氣亦有明顯改善。內媒引述北京市生態環境局數據，去年北京大氣環境中細顆粒物(PM2.5)年均濃度為每立方米38微克，按年下跌9.5%；年均濃度首次實現「30+」，與國家標準(每立方米35微克)的差距進一步拉近。

此外，北京全年空氣質量「優良」天數為276天，較上年增加36天，優良率達到75.4%，增加9.6個百分點，這意味着去年北京全年四分之三的天數為「優良」天，「好天」按年增加一個多月。

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