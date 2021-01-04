中國經濟：十三五期間全國鐵路營業里程增加20%

中國國家鐵路集團的最新統計顯示，「十三五」期間全國鐵路營業里程由「十二五」末的12.10萬公里增加到14.63萬公里、增長20.9%；高鐵由1.98萬公里增加到3.79萬公里，差不多翻一番。

期內，「四縱四橫」高鐵網提前建成，「八縱八橫」高鐵網加密成型；國家鐵路完成貨物發送量157.8億噸、較「十二五」增長1.7%；完成旅客發送量149億人次，其中動車組發送90億人次，較「十二五」分別增長41%及152%；高速、高原、高寒、重載鐵路技術達到世界領先水平，復興號高速列車邁出從追趕到領跑的關鍵一步。

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