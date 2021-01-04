虛擬貨幣做好　以太幣突破1000美元創新高

比特幣走勢凌厲，其他虛擬貨幣亦跟隨飆升，以太幣周一(4日)突破1,000美元，創紀錄高位。

CryptoCompare數據顯示，以太幣周一升見1,012.79美元，最新漲27.98%，報989.94美元。以太幣於2020年累計升幅達6.5倍。其他虛擬貨幣表現，比特幣最新升2.65%，報33,472美元；萊特幣升19%，報161.83美元。

內地媒體引述比特幣支持者認為，比特幣正在擠佔黃金作為對沖美元偏軟和遭受風險的工具，並指出有證據表明機構投資者對比特幣的興趣日益濃厚。懷疑論者則認為，比特幣資產在過去一年內飆升逾3倍，是由投資者追逐虛擬貨幣增長勢頭引發的風險泡沫。

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