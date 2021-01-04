港股格局：溫傑指待確認中期升浪　持有強勢股

港股在2021年首個交易日低開高走，光大新鴻基財富管理策略師溫傑表示，港股未來數日走勢相當關鍵，因大市上周交投尚算暢旺兼可維持升勢，代表投資者看好今年市況。若恒指今周可守穩27,000點，兼成交進一步上升，可確認中期升浪走勢，下一目標是去年2月高位28,055點。

他指港交所是升市受惠股之一，加上中概股回流憧憬持續，現時難估頂，不跌穿410至420港元可續持有。至於小米則受惠來自ATM的資金，另一邊廂ATM短期料續呈區間上落走勢。

至於紐約證交所對內地三大電訊股的ADR啟動退市程序，拖累相關股份表現，他認為雖然股價已跌至低殘水平，但因欠缺股價催化劑，暫不建議考慮撈底。

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