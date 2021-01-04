中國經濟：財政壓力巨大　地方政府要「勒緊褲頭」大減開支

內地經濟雖有復甦，但債務情況未見改善，地方政府財政壓力巨大。有內媒報道，遼寧、山東等地要削減百億人民幣支出，「勒緊褲頭」過日子！

內媒報道，山東去年全省財政支出1.1231萬億元人民幣(下同)，按年增長4.6%。當局要求各級牢固樹立過緊日子思想，大力壓縮非急需非剛性支出，僅省級通過「壓、緩、停、收」四項措施就收回資金162億元，集中用於急需的重點支出保障。

報道指出，面對前所未有的複雜形勢，山東各級財政部門堅決貫徹省委、省政府決策部署，加力提效實施更加積極的財政政策，確保全省財政收支穩定運行，並雙雙創下歷史新高，較好保障了省委、省政府確定的各項重點支出。

近年「政府帶頭過緊日子」已被各地數次提及。報道指近期遼寧省亦公布，去年該省大力壓減非急需、非剛性支出。在年初預算一般性支出壓縮15%的基礎上，執行中，全省又進一步壓減非急需非剛性支出227.8億元，壓減比例達60.1%，其中省本級壓減比例達68%，壓減的資金重點用於應對疫情和三保等支出。

至於市級層面，據報鄭州市去年壓減一般性支出13.2億元，壓減非急需、非剛性支出25.3億元。

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