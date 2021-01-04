供樓族注意：港元1個月拆息跌至0.15厘 連跌5天
2021年01月04日 11:36
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（Getty Images圖片）
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜拆息報0.04027厘；1星期跌至0.07厘水平；與樓按相關的1個月拆息報0.15厘，連跌5天，創1個月新低。
1/4/2021
隔夜 0.04027厘
1星期 0.07429厘
2星期 0.10661厘
1個月 0.15000厘
2個月 0.23220厘
3個月 0.33054厘
6個月 0.54125厘
12個月 0.68607厘
31/12/2020
隔夜 0.04071厘
1星期 0.09196厘
2星期 0.12054厘
1個月 0.17982厘
2個月 0.25732厘
3個月 0.35143厘
6個月 0.54125厘
12個月 0.69321厘
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