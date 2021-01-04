亂世買金：現貨金價創近2個月新高　升穿1920美元

近期美元持續走弱，已逼近2018年以來的最低水平；同一時間，現貨黃金價格乘勢大幅上漲逾每安士20美元，突破1,900美元，創下近2個月來的最高水平。周一(4日)即市金價突破1,920美元關口，高見每安士1,925.35美元；最新報1,923.14美元，升29.33美元或1.5%。

去年，金價上漲逾30%，至去年第四季新冠疫苗消息面，加上美國大選有結果，英國脫歐進展及美國落實新一輪紓困方案，金價一度回軟，惟在近期美元持續弱勢之下，金價又再現反撲，更為2021年開個「好頭」！

最近，市場集中在美國政局上，佩洛西(Nancy Pelosi)再次當選美國眾議院議長，理論上有利於即將上任的民主黨政府獲得寬鬆貨幣的機會；惟考慮到佐治亞州參議院的席位未明，一切尚存變數；而現任美國總統特朗普在移交權力前的動向，亦備受關注。

此外，隨着近來病例激增和死亡人數的增加，英國和美國，其次是日本的全球數量一直在上升。在接種疫苗的同時，市場仍擔心會出現新一輪收緊封鎖措施，尤其是英國。在風險不散之下，短期仍有利金價表現。

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