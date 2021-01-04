幣安美國CEO：比特幣在2022年前向10萬美元推進

外媒報道，全球最大虛擬貨幣交易所Binance US(幣安美國)執行長Catherine Coley預測，這次比特幣升勢可能是2017年牛市的加速版本，最終將推升比特幣在2022年達到10萬美元。

《Cointelegraph》引述Catherine Coley指出，在不到一個月的時間內，比特幣從1.9萬美元漲至超過3.4萬美元，可能是因為對比特幣感興趣的機構投資者數量激增，而基於2017年牛市的情況，虛擬貨幣市場這次可能會出現「加速版」漲勢。該公司原以為5萬美元是合理的價格，但如今看來，這個數字肯定會略高一些，預計到2021年底，比特幣的價格將向7.5萬至10萬美元邁進。

比特幣持續創出新高，周一(4日)高位見33,587.5；最新報33,298.7，升59.8或0.18%。

不過，另一方面，一向是美股大淡友的David Rosenberg則警告，比特幣的拋物線走勢非常不正常，這是目前最大的市場泡沫。

他補充，在充滿泡沫的股市背景下，可以投資那些沒有泡沫且很有潛力的領域，並提議投資黃金，因為黃金的波動性是比特幣的1/5。

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