【大行報告】野村指房貸集中管理制度對內銀股影響有限
2021年01月04日 11:54
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（中新社圖片）
中國人民銀行及中銀保鑑於去年12月31日聯合公布，建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度的通知。通知規定5類銀行的房地產貸款及個人房貸的百分比上限，並將根據銀行規模和房地產行業的系統風險表現作動態調整標準。新機制自今年1月1日起生效，超過貸款上限的銀行將有寬限期，超過不多於兩個百分點的寬限期為2年，多於2個百分點的則為4年。
投資銀行--野村發表的報告指出，通知目的為通過結構性壓抑家庭槓桿，控制銀行在房地產方面的金融風險，以防止房地產貸款過度集中導致潛在的系統性金融風險，預計房地產貸款增長將會放緩，但貸款利率料會回升。該行估計短期內家庭貸款增長將放慢，並接近整體貸款增長水平，今年內銀的整體貸款增長料降至約12.5%。
該行認為，由於有合理的寬限期安排，預期對超出貸款上限的銀行影響有限。從個別銀行而言，新規重新分配了按揭貸款行業，令房地產貸款比例較低的銀行受惠，例如工行(01398)及農行(01288)。至於超過上限的銀行如招行(03968)、建行(00939)和A股平安銀行，因有足夠寬限期調整信貸結構，估計對信貸擴張和盈利能力的影響亦非常有限。
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