【大行報告】花旗：三大中資電訊股短期有沽壓　惟估值將更見吸引

該行同時維持給予中電信「買入」評級，認為該公司可受惠市場份額擴張及與聯通共享網絡，投資評級為「中性」，主要是認為其面對的盈利壓力較同業為大，而流動及固網寬頻業務亦較弱勢，選股次序為中移動、中電信及聯通。

美國投資者需要在2021年11月11日前沽清三大電訊商的持股，而ADR約佔整體H股的1%至4%左右，故該行認為，ADR股東或會將其持股轉為H股並隨之沽售，將為其H股帶來沽壓。

此外，投資者對股份防禦能力的不確定性增加，或會抗拒持有相關股份，同時股份亦有機會被MSCI及富時等剔出指數名單，或會為其H股帶來更大沽壓。

不過，該行補充，在正面的情況來看，非美國投資者或會視為買入機遇，因為現時估值便宜，加上電訊商基本面前景改善情況未變，出現沽售後的估值將更見吸引。

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