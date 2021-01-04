綠葉製藥中樞神經系統藥物開始澳洲臨床I期試驗

LY 03009為集團長效緩釋製劑平台開發的重點中樞神經系統在研產品之一，適應症包括

帕金森病和中至重度不寧腿綜合徵。LY 03009為每月給藥一次的微球注射劑，在目標給藥

間隔期間能夠穩定維持血漿藥物水準。LY 03009具有持續多巴胺能刺激的優點，從而減少

運動併發症的風險，延遲了PD治療中左旋多巴的引入。夜間持續有效藥物水準可改善夜間

症狀控制和喚醒功能。每月給藥一次的目標給藥間隔更加方便，其降低了患者用藥頻率，

簡化治療方案，從而改善用藥依從性和臨床療效。

隨着全球高齡化趨勢，該集團相信LY 03009 未來會有良好的市場前景，並將豐富集團的

未來產品組合。除LY 03009外，該集團還有多個中樞神經系統的在研項目，同步在中國及海外市場進行開發。

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