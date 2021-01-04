傳富士康擬向中國電動車初創企業拜騰注資　涉15.6億元

外電引述知情人士透露，富士康科技集團日前與深陷破產危機的中國電動車初創企業拜騰汽車進行洽談，擬向後者進行注資，標誌着這家蘋果公司主要供應商在造車路上的重大押注。

知情人士稱，富士康將向拜騰汽車投資多達2億美元(約15.6億港元)，目標是在2022年第一季開始量產拜騰旗下車型M-Byte。若然最終達成協議，該筆交易將成為拜騰的「救命草」。

據悉，富士康目前亦正在與其他中國電動汽車製造商就潛在的合作進行談判。

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