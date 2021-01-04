羅兵咸永道：今年港IPO集資額料達4600億　勢創新高

新股市場去年「疫」市下仍然出色，全年集資額按年升25%至3,977億元，位列全球新股集資額排名第二。會計師行羅兵咸永道預計，2021年新股在新經濟企業、中概股回歸、生物科技公司等，以及互聯互通機制吸引投資者，全年有約170宗新上市，集資額有望刷新2010年4,495億元的紀錄，達4,200億至4,600億元，並有機會重奪全球集資王寶座。

羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦表示，市場資金充裕，加上已遞交上市申請的企業逾100間，又預計有約10至15隻中概股回流，平均集資額100億至150億元，今年將有更多大型新股。

有中資企被美國紐約證券交易所強制退市。羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢指，中美關係持續緊張，但在此環境下，2020年仍有約30間中資企赴美上市，反映企業選擇上市地，並非只考慮政治因素，亦會考慮估值、投資者等其他因素，相信今年仍有中資企業到美國上市。

來港作第二上市的企業，須在第一上市地掛牌滿2年，及達到一定市值要求。黃金錢認為，若有企業有集資需求，或未符合來港第二上市要求，會選擇在港第一上市作雙重上市，惟未有預計來港雙重上市的數目。

至於去年多隻新股以招股價上限定價，他表示，趨勢能否持山續要視乎市況，投資氣氛活躍，今年新股的估值或較去年高。

另外，該行指，去年A股市場總集資額及上市公司數目創歷史新高，有395間企業在4個主要板塊上市，總集資額4,719億元人民幣，分別按年上升97%及86%。

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