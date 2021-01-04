南韓去年葡萄酒進口量創新高　原因係…

外媒報道，南韓去年葡萄酒進口量創新高，原因是新冠肺炎疫情期間，愈來愈多南韓人選擇留在家中小酌，帶動需求上升。

根據南韓關稅廳今(4日)公布的貿易數據顯示，2020年1月至11月南韓葡萄酒(裝入2升以下容器的葡萄酒)進口量為3.9萬噸，而進口額為2.39億美元，兩者皆打破2019年的最高記錄(全年進口量3.38萬噸，進口額2.04億美元)。

數據又顯示，南韓進口較多的紅葡萄酒產地國家前3名，分別為智利、法國、美國；而白葡萄酒產地前3名國家，則為法國、意大利、智利。鑑於葡萄酒消費的不斷增加，南韓酒企紛紛加大營銷力度，推出各類促銷活動，亦帶動了銷情。

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