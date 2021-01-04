【大行報告】花旗料中國首季GDP增16%　上調恒指目標至30054點

投資銀行——花旗發表的研究報告預計，今年首季中國GDP按年增長將擴大至16%，而2021全年GDP增長則會達到8.2%，主要是由私營部門的投資和消費所帶動。該行建議在2021年加注私人消費類投資，以避開來自中國對過度負債和固定資產價格升值的政策反應所帶來不確定性。

該行將未來12個月恒指、國指及滬深300指數的目標價，分別上升6%、1%及1%，至分別為30,054點、11,609點及5,525點。上述預測主要基於新冠肺炎疫情後的經濟復甦、十四五計劃開展、拜登上任後中美關係有望改善等因素。該行又預計，美國信貸緊縮帶來的風險似乎很小，預計10年期的美元債券收益率僅在上升至2.5%時才會導致市場下跌。

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