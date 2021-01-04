亞洲多國製造業加快復甦　中國復甦開始放緩

IHS Markit周一(4日)公布了多個國家的採購經理指數(PMI)，在對亞洲地區出口商品旺盛需求的刺激下，亞洲各地的工廠活動繼續保持良好增長勢頭，反觀中國的復甦開始放緩。

據Jibun Bank和IHS Markit的數據，日本12月份PMI升至50，為2019年4月以來最高讀數。台灣PMI則見59.4的十年來最高水平，南韓PMI保持在52.9，為連續第三個月高於50的榮枯分界線。

最新公布的中國去年12月財新PMI錄53，較去年11月的十年來的高位放緩1.9個百分點，並低過市場預期的54.7，但仍處於近年來的高位。鑑於中國的工業增長經過最近幾個月的強勁擴張後開始放緩，亞洲其他地區的生產未來可能會降溫。國家統計局早前公布的數據顯示，中國12月官方製造業PMI從前一個月創出的三年高點52.1回落至51.9。

東南亞經濟體上個月亦略有改善，印尼PMI由50.6升至51.3。泰國PMI上升，越南回到擴張區域，而菲律賓略有下滑，仍處於收縮領域。馬來西亞12月份PMI上升，但仍低於50。

研究表示，儘管新冠疫情惡化，但12月份採購經理指數顯示亞洲製造部門仍在回暖，隨着當地及其他地區病例的激增削弱需求，未來幾個月仍將面臨挑戰。另外，經濟學家認為該指標印證全球經濟2020年下半年從疫情中強勁復甦。

南韓的PMI經常被用來衡量未來需求的指標，IHS Markit經濟學家Usamah Bhatti稱，在最近的調查期間，企業報告的產出和新訂單進一步增加。隨着疫情的進一步消退和新產品的推出，南韓生產商對未來12個月的活動前景仍然保持樂觀。

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