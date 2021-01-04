人民幣CFETS籃子非美貨幣權重上升　美元指數影響不減

中國外匯交易中心上周公布，自今年起再次調整CFETS人民幣匯率指數的貨幣籃子權重。外電引述分析指，雖然美元權重減小，但美元指數(DXY)對中間價的影響不減反增，中國人民銀行若欲穩定人民幣籃子走勢，人民幣兌美元波動或較之前擴大。

據公告，自2021年1月1日其調整CFETS人民幣匯率指數貨幣籃子權重，在24種籃子貨幣中，美元權重從0.2159下降至0.1879498246，歐元權重從0.1740上升至0.1815132146，調整目的為增強CFETS人民幣匯率指數貨幣籃子代表性。該指數為人民幣中間價設定的重要參考因子之一。

外電引述分析師指，對籃子貨幣權重調整進行匯總分析，港元、沙烏地裡亞爾和阿聯酋迪拉姆這幾個掛鉤美元的幣種權重有所提升，而美元系貨幣的整體權重實際下降約2.1個百分點，這意味着非美元系貨幣整體權重增加約2.1個百分點，歐元之類的貨幣同樣幅度的波動對CFETS指數的影響比原來多了2%。若人行要維持CFETS指數穩定，美元/人民幣就需要做出更多調整來對沖非美貨幣的波動。

另亦有分析指，當美元對多數貨幣貶值時，因為其他貨幣總權重的相對上升，若要保持CFETS人民幣指數穩定，美元/人民幣亦需要下跌更多，反之亦然。考慮到去年人民幣已經累升不少，料今年中國會讓CFETS人民幣匯率指數偏穩。

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