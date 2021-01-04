口多惹禍？馬雲逾2個月未公開露面　行蹤成謎

外媒前日曾報道，馬雲公益基金會牽頭舉辦的「非洲創業者大賽」，在去年11月舉行第2屆決賽，而曾出席第1屆決賽、並擔任評審的馬雲，卻未有在第2屆決賽中現身。對此，阿里巴巴發言人回應稱，馬雲「恐不再是2020年非洲創業者大賽決賽評審」，原因是「日程安排衝突」。

不過外媒周日(3日)報道指出，在決賽前幾周，馬雲還曾在微博上表示，他迫不及待地想見見參賽者，但奇怪的是，自那日之後，馬雲的微博帳戶就再也沒有發文，而馬雲通常每日會定期發布幾則貼文。

報道又指，英語教師出身的馬雲先前在內地有近乎搖滾巨星的地位，在內地監管當局盯上阿里巴巴及螞蟻集團之際，馬雲從公眾視野中完全消失，考慮到他先前顯眼的公眾形象，這個突然的變化格外令人有無限聯想。

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