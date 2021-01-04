二手成交：東涌3日錄20宗買賣　昇薈兩房賣985萬全區最貴

中原張納賢表示，元旦三日假期東涌市況十分暢旺，共錄得20宗二手成交，更不乏高價成交。昇薈3座高層D室，實用面積741方呎，享海景，屬東涌罕有兩房套房連儲物室及工作平台單位，叫價1,000萬港元，議價後以985萬元成交，呎價13,293元，創東涌兩房單位樓價新高。

張納賢又指，該家庭客之前於區內租樓，見屯赤隧道通車，見上述戶型放盤罕有，即把握機會購入自用。原業主則於2014年9月以696萬元一手買入，現轉手帳面獲利289萬元，單位6年升值約42%。

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