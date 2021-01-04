傳美高梅度假村洽購英國大型博彩公司Entain

外媒引述消息指，美高梅度假村(MGM Resorts)正洽購英國博彩公司Entain，藉此拓展網上博彩業務。

Entain持有英國主要博彩公司Ladbrokes，後者市值約為90億美元(約702億港元)。早前Entain已拒絕一份約100億美元(約780億港元)的全現金收購提案，而新提案將有一定比例涉及換股建議。

報道指，暫未知新收購建議的作價，料將高於美高梅去年底提出的每股12.85英鎊收購價。

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