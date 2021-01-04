二手成交：海怡半島兩房單位劈價100萬沽

美聯林潤強表示，踏入2021年鴨脷洲海怡半島買賣交投活躍，首3天已錄約5宗買賣，其中4座高層G室，實用面積約610方呎，兩房連套房及儲物房間隔，擁海景，獲同區上車客垂青，原業主於去年12月以約1,100萬元放盤，近期已減至約1,050萬元，最後多減50萬元，終以1,000萬元市價沽出，累計減價100萬或9%，呎價約16,393元。原業主於2007年9月以約298萬元購入，是次轉售帳面獲利約702萬元，物業升值約236%。

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