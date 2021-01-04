星展：股票續為吸引投資類別　看好新經濟企業

星展銀行零售銀行及財富管理投資總監侯偉福預計，未來3年美國通脹未能回升，股票續為吸引投資類別，惟明年市場情況將較波動。他認為新經濟企業可看高一線，在新冠肺炎疫苗成功研發及大規模接種的前提下，預計經濟回復將同時帶動傳統經濟受惠。

虛擬貨幣比特幣近期屢破新高，他表示，對虛擬貨幣是否值得投資沒有太多評論，但如果客戶有興趣買入，會建議客戶在建立投資組合時，視乎政策及基礎因素等決定，由於比特幣並沒有全面地被機構認可，不會建議客戶持有太多。

該行早前宣布，將啟動其數碼交易平台，利用區塊鏈技術，為機構投資者及認可投資者提供包括加密貨幣等數碼資產的資產代幣化和二級市場交易，形成資金募集的生態系統。

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