中國經濟：放寬部分資本項目人民幣收入使用限制

人民銀行、發改委、商務部、國資委、中銀保監及外匯局聯合發布《關於進一步優化跨境人民幣政策支持穩外貿穩外資的通知》，自2021年2月4日起實施。

《通知》包括5個部分，共15條，涵蓋圍繞實體經濟需求推動更高水平貿易投資人民幣結算便利化、進一步簡化跨境人民幣結算流程、優化跨境人民幣投融資管理、便利個人經常項下人民幣跨境收付、便利境外機構人民幣銀行結算帳戶使用等5個方面內容。

優化跨境人民幣投融資管理中提及，放寬對部分資本項目人民幣收入使用限制。境內機構資本項目人民幣收入(包括外商直接投資資本金、跨境融資及境外上市募集資金調回)在符合下列規定的情形下，在國家有關部門批准的經營範圍內使用，不得直接或間接用於企業經營範圍之外或國家法律法規禁止的支出；除另有明確規定外，不得直接或間接用於證券投資；除經營範圍中有明確許可的情形外，不得用於向非關聯企業發放貸款；不得用於建設、購買非自用房地產(房地產企業除外)。

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