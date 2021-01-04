新盤動向：LP10已獲批預售 最快本月開價及開放示範單位

大批新盤蜂擁部署本月出籠。南豐發展地產發展部及銷售部總經理盧子豪表示，旗下將軍澳日出康城LP10，聖誕假期前已取得預售樓花同意書，最快本月開價及開放示範單位，有機會月內啟動銷售，本周展開軟銷，短期會再公布新部署。

他指出，今期標準單位主要為二、三、四房間隔，項目臨海而建，可享270度海景，加上區內商場已啟用，有信心可再創同區樓價紀錄。至於同系區內LP6已售出2,361伙，套現約196.5億元，尚餘31伙。市況走勢方面，他認為，近日疫情見回落，加上疫苗面世，相信樓價今年可升5至10%。

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