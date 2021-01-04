滙豐推亞洲多元資產高入息基金　看好區內經濟發展

滙豐環球投資管理推出滙豐亞洲多元資產高入息基金，由即日(4日)起供香港零售投資者認購。該基金屬高入息投資方案，聚焦高收益資產類別，滙豐環球投資管理多元資產部聯席董事鍾志明指，今年環球經濟飽受疫情影響，而亞洲(日本除外)是全球唯一實現國内生產總值(GDP)正增長的地區，相信今年踏入經濟復原，區内經濟仍會迅速發展，且宏觀經濟基本因素良好。

亞洲股票及亞洲高收益債券具增長潛力。他認為，亞洲股票目前相對主要成熟市場呈現折讓，故具有更高的資本增長潛力，而環球政策利率觸及歷史低位，亞洲高收益債券的收益率較其他市場吸引，存續期也較短。除了收益率之外，亞洲信貸的違約率亦較低，有利於提高亞洲信貸的投資比重。

由於房地產估值吸引，股息收益率水平做好，該行已將亞洲房地產投資信託基金(REIT)納入投資組合。

滙豐環球投資管理分銷業務銷售主管白韋恩表示，相信該投資方案將提供具有競爭力的風險調整回報，並帶來較高的收益率。過去12個月同類型產品受歡迎，相信趨勢將於今年持續。

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