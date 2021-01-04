香港甲級寫字樓租金去年挫16.6%　2009年後最傷

新冠肺炎疫情拖累經濟下滑，商廈租金受挫，第一太平戴維斯報告顯示，2020年第四季整體租金按季下跌5.1%，跌幅較第三季的3.4%進一步擴大，而全年則下挫16.6%，創2009年以來最大的按年跌幅。

期內港島租金按季下跌5.1%，其中灣仔/銅鑼灣下跌5.6%，全年計該區急挫22%，為港島跌幅最大地區，至於中環、港島東租金上季則錄4.2%及5.5%跌幅，整年分別跌18.9%及15.3%。

而九龍租金上季錄5.2%跌幅，主要受九龍東下跌8.7%所拖累。該區急跌主因是九龍東新落成大廈的業主需大幅減租，以吸引不欲花費裝修的潛在租客。而尖沙咀及九龍西的租金，於季內分別下跌3.8%及3.4%。

此外，整體甲級寫字樓空置率持續上升，由2019年年底的4.7%，上升至2020年最後一個月的8.4%，跨國企業開始縮減經營規模，同時，採取在家工作安排的主要是海外企業，一些共享工作空間品牌把握機會承接棄租面積，部分新品牌亦伺機加入市場，期待明年市況好轉。

該行預期，2021年甲廈租金料下跌5至10%，大部分下調將於上半年出現，假若疫苗有助紓緩疫情，跨境通行得以恢復，寫字樓租金有望於下半年回穩。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020