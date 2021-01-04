【市後重點睇】油價漲2%　道期升96點

美匯指數弱見89.6；港匯處7.7526；離岸人民幣(CNH)高見6.4401，為逾兩年最強；美元兌日圓報102.88；歐元升上1.2270；英鎊見1.3703。金價升上1,925美元。油價漲2%，布油報52.94美元；紐油處49.49美元。道指期貨升96點。

●市後關注點

-17:00 歐元區12月製造業採購經理指數(PMI)

-17:30 英國12月製造業採購經理指數(PMI)

-22:45 美國12月製造業採購經理指數(PMI)

-23:00 美國11月建築開支

●亞洲股市：日股跌185點，韓股飆逾2%。

●幣安美國CEO：比特幣在2022年前向10萬美元推進。

●虛擬貨幣做好，以太幣突破1,000美元創新高。

●亂世買金：現貨金價創近2個月新高，升穿1,920美元。

●新冠肺炎：經濟停擺，去年北京空氣「優良率」增近一成。

●南韓12月製造業PMI維持52.9，連升3個月。

●南韓去年葡萄酒進口量創新高，原因係…

●華爾街大淡友警告比特幣泡沫嚴重，美股被高估20%。

●中美角力：繼三大中資電訊股後，紐交所下個開刀目標可能係…

●中國經濟：

-財政壓力巨大，地方政府要「勒緊褲頭」大減開支。

-十三五期間全國鐵路營業里程增加20%。

-去年快遞業務收入8,750億元人民幣。

-12月財新製造業PMI跌至53，遜預期。

-12月物流業景氣指數回落至56.9%。

●新股專輯：傳京東物流已委任美銀及高盛籌備在港上市。

●供樓族注意：港元1個月拆息跌至0.15厘，連跌5天。

●支付寶月底拓展至港鐵，CEO:望年底做到「一碼」通行。

●12月持牌地產代理增至40,802人，再創歷史新高。

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