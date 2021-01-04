景瑞控股上月合約銷售額逾35億元人幣
2021年01月04日 16:40
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景瑞控股(01862)公布，2020年12月合約簽約銷售額(連合營企業及聯營企業的銷售額)約為35.12億元人民幣(下同)，合同銷售面積約為134,220平方米，合同銷售均價約每平方米26,166元。
截至2020年12月31日止12個月，集團累計合約簽約銷售額(連合營企業及聯營企業的銷售額)約為255.07億元，合同銷售面積約為115.76萬平方米，合同銷售均價約每平方米22,033元。
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