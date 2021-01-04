錢果豐將退任恒生銀行董事⻑　利蘊蓮接棒

該公司董事會已議決通過委任利蘊蓮(現為該行獨立非執行董事)接替錢果豐出任董事⻑及提名委員會主席，以及薪酬委員會委員，上述變更將於2021股東周年常會結束時生效。同時，彼將調任為風險委員會委員並留任為審核委員會委員。此外，彼自2020年12月28日起已獲委任為提名委員會委員，直至該行2021股東周年常會結束，屆時彼將被調任為提名委員會主席。

根據該行章程細則規定，利氏現時的董事委任將於該行2021股東周年常會結束後終止。屆時如獲股東通過其重選，利擔任該行董事之任期將為3年，直至2024股東周年常會結束為止。

利蘊蓮將收取不時由該行股東於周年常會上議決通過之董事⻑袍金，現時為每年86萬港元正。彼亦將收取不時由董事會議決通過之委員會主席及委員袍金。

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