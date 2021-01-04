【產經直播】港股開局靚 2021年無憂？
2021年01月04日 16:41
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港股2021年首個交易日先跌後升，低開144點後拗腰向上，最多升271點，終收報27,472點，升0.88%。大市靠穩，上望30,000點不是夢？
內地三大電訊股遭紐約證券交易所除牌，消息指美國或會再要求三大中資石油股除牌，拖累三桶油齊跌，當中中海油(00883)已被列為與軍方有關聯企業，股價最多跌半成。政治前景未明朗，油股依然唔好沾手？
人民銀行與銀保監就內銀房貸設限，房地產貸款佔比上限為40%，拖累一眾內銀股全線受壓，其中四大內銀股當中，建行(00939)及工行(01398)分別插逾2%至3%；另外招行(03968)亦挫曾逾5%，有貨冇貨可以點部署？
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