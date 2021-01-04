證監會終身禁止翁立康重投業界

中國建設銀行(亞洲)股份有限公司前分行經理翁立康因從客戶的銀行帳戶中挪用360萬港元資金，遭證監會終身禁止重投業界。

證監會經調查後採取上述紀律行動。調查發現，翁於2019年4月利用建銀亞洲一名客戶預先簽署的銀行本票申請表，取得一張金額為360萬元、以他妻子為收款人的銀行本票。在銀行本票存入他妻子的銀行帳戶後，有關款項遂轉至他妻子名下。翁然後將有關款項從他妻子的銀行帳戶轉給自己。

證監會認為，翁並非獲發牌或註冊進行受規管活動的適當人選。

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