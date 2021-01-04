新居屋樓價癲升　屏欣苑辣招盤扣稅後照賺兩球

中原馬斯力表示，剛性需求支持下，天水圍居屋屏欣苑B座高層12室，實用面積448方呎，兩房間隔，未補價第二市場開價500萬港元，剛於居二市場以468萬元沽出，呎價10,446元，樓價創屋苑新高。呎價料屬全區未補價市場新指標。

馬斯力續稱，新買家為區內上車客，心儀屏欣苑鄰近西鐵站，又可住近家人，見屋苑少有放盤，遂迅速拍板承接。

據了解，單位一手購入，當時購入價約219.66萬元，由於原業主對後市信心不足，決定沽貨套現，搬回與家人同住，待市況明朗化才重新入市。項目入伙至今約兩年多轉售，期內升值1.13倍，即使需付10%額外印花稅，涉及約46.8萬元，仍獲利約201.54萬元。

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