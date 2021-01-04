50大甲廈去年75宗買賣　按年挫逾43%

受到疫症打擊，與經濟表現關係密切的寫字樓市場受到影響，去年全年交投顯著下滑。綜合美聯工商舖資料研究部及美聯商業數據顯示，2020年50大甲廈僅錄75宗買賣，按年大跌逾43%，多達半數甲廈項目全年更錄得零成交，屬近年首見。

該行營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，疫情持續已經一年，中港兩地一直未能通關，令交投低迷，但隨着去年底疫苗研發有進展，加上政府撤回非住宅物業的雙倍印花稅，為寫字樓市場帶來一點好消息，預期今年寫字樓的成交量將會有所彈升。

去年50大指標甲廈所錄成交，涉及面積僅約29.7萬方呎，按年急挫44.5%。去年的成交尚包括九龍灣企業廣場1期等發展商拆售貨尾的項目，換言之，若單純計及普通二手指標甲廈買賣，成交量將會更低。

2020年成交量主要集中於九龍區，共錄43宗，涉及約19.3萬方呎，惟宗數按年仍跌42.7%，至於港島及新界分別錄得21宗及11宗買賣，全年按年分別跌57.1%及上升22.2%。新界區逆市錄得上升，主要因為沙田石門京瑞廣場去年連錄8宗買賣，較2019年的5宗增加。

而去年全年未聞成交的25座甲廈，不乏核心區指標項目，包括中環皇后大道中九號、環球大廈及灣仔會展廣場辦公大樓等。

單計2020年12月，50大甲廈僅錄3宗買賣，創去年3月份後的新低紀錄，惟上月成交量大跌，主要原因相信是與新世界推售長沙灣甲廈新盤項目，吸去大量市場客源，令50大甲廈交投冰封有關。

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