比特幣爆升好吸引？3大原因「股神」不會買

外國傳統報道，基於3大原因，「股神」巴菲特永遠不會買比特幣！

第一：巴菲特認為，比特幣沒有潛在價值。作為價值投資者，巴菲特會投資那些價值被低估、產生穩定且循環的現金流，並有能力增加帳面價值的公司。對「股神」來說，比特幣不會產生利潤或股息，與1637年的鬱金香泡沫無異。

第二：巴菲特只會投資他明白的事物。太多投資者、尤其是散戶，會依據新聞頭條和朋友建議去盲目投資，在投資前甚至不會去做功課，有時候這種策略可能會一時奏效，但隨着時間推移，或不盡人意。

第三：比特幣是種高度投機性的投資。巴菲特不是投機者，不會投資高波動性的產品，而是買入股票並永遠持有，投資的公司會隨着時間推移而穩健增長。

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