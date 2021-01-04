新股專輯：滴滴出行擬年內在港掛牌　目標估值至少4680億

再有中國獨角獸企業(估值逾10億美元的初創企業)擬上市！據內媒報道，召車平台滴滴出行計劃今年內在港上市，目標估值介乎600億至800億美元(約4,680億至6,240億港元)，目前正與高盛、摩根大通在內的投行洽談。

據公司官網，滴滴出行於2012年成立，業務已拓展至亞太地區、拉丁美洲和俄羅斯，用戶達逾5.5億，提供出租車召回車、網約車、順風車、公工交通、共享單車、共享電單車等服務。年運送乘客超過100億人次。2020年10月第一周，滴滴核心出行業務日單量超過6,000萬。

值得留意的是，2020年12月曾傳出滴滴出行，正在為其進軍中國的網約貨運服務市場尋求首輪融資。外電引述知情人士報道，滴滴貨運尋求融資3億至4億美元(約23.4億至31.2億港元)，並已就融資事宜與潛在投資者進行接觸，對此項業務的估值可能高達20億美元(約156億港元)。

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