去年工商舖買賣4226宗　創19年新低

隨着工商舖物業價格顯著調整，下半年投資氣氛逐漸起動，踏入去年12月份，受疫情影響，不少買家及業主被迫留港消費，反而令以往傳統淡季的工商舖市況轉勢創去年按月成交量新高。

在新冠肺炎陰霾籠罩下，2020全年工商舖總成交宗數續跌。中原(工商舖)資料顯示，去年12月錄得約638宗工商舖買賣，總成交金額約91.66億港元，宗數雖較11月份高出約39%，並為全年最多月份，但去年累計約4,226宗成交，仍創2001年後新低。

該行認為，今年首季工商舖市場仍會於低位徘徊，至疫苗陸續推出，第二季可望會見起色，加上今年將有兩幅大型商業地推出招標，預計其招標反應將會帶動工商舖投資氣氛，料2021年成交量相比2020年將有兩至三成升幅，價格升幅則在10%內。

該公司董事總經理潘志明表示，市場延續2019年社會事件氣氛，2020年更受疫情重創影響投資者心態，拖累工商舖交投量創多年新低。資料顯示，工商舖市場對上一次錄得買賣宗數相若的年份為2001年，當時有約4,189宗，意味2020年工商舖交投量為過去19年以來最低。

--------------------------

銀行落雨收遮！點算好？

持牌財務機構為您開創更快捷易批的貸款新出路。擴闊您的眼界，理財從此不一樣。

《香港信貸》扎根香港廿三年，上市公司，專業可靠。

只須一個電話，滿足您資金需要。

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020