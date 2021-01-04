全球經貿戰：印度擬擺脫對華依賴　南美國家覓鋰礦供應

自中印於去年5月開始對峙以來，印度正積極採取多項政策與中國在經濟上脫鈎。外媒報道，印度為擺脫鋰電池對中國鋰礦依賴，已成立國營企業，積極在阿根廷、智利和玻利維亞與當地企業合作，確保鋰礦供應來源。

鋰礦被許多國家視為重要戰略資源，是現代手機、筆記型電腦等電子產品和電動車中必要組成零件鋰電池的重要原料。印度目前依賴鋰電池從中國進口，尤其是印度正專注發展製造業，積極鼓勵智能手機在印度生產，鋰電池需求量龐大。

報道指出，印度已成立的國營企業與世界鋰礦儲量排名第三的阿根廷一家企業簽署合約，從去年年中起在阿根廷探勘鋰礦。印度這間與阿根廷企業簽署合約共同探勘鋰礦的國有企業是印度Khanij BideshIndia Ltd，由印度國家鋁業有限公司(National Aluminium Company Limited)、印度斯坦銅礦開採有限公司(Hindustan Copper and Mineral ExplorationLtd)等印度國營企業於2019年8月成立，負責在國外採購鋰、鈷等戰略性礦產。除阿根廷外，這間印度國有企業也正在鋰礦儲量世界第一、第二的玻利維亞和智利探索獲得鋰礦的方案。

另方面，印度總理莫迪已提出印度在2023年三輪車全面電動化、2025年兩輪車全面電動化，到2030年全面禁止燃油車的計畫，因而驅動電動汽車的鋰電池，更成為印度重視的戰略資源。

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