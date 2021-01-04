雅居樂上月預售金額223.7億元人民幣
2021年01月04日 17:16
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雅居樂(03383)公布，集團連同合營公司及聯營公司以及由集團管理並以「雅居樂」品牌銷售的房地產項目於2020年12月的預售金額合計為223.7億元人民幣(下同)，而對應建築面積為161.2萬平方米，平均價為每平方米13,879元。
截至2020年12月31日止12個月，集團連同合營公司及聯營公司以及雅居樂項目的預售金額合計為1,381.9億元，而對應建築面積為1,025萬平方米，平均價為每平方米13,482元。
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