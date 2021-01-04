中國電力供應不足　柴油價格飆升

外國傳媒報道，嚴寒天氣導致中國部分地區出現電力短缺，在工廠忙於安裝發電機之際，柴油需求飆升。

部分省份已經開始限制工業和商業用電，保障在異常寒冷的今年冬季，各家各戶能有足夠的電力取暖。此舉促使各家工廠搶購便攜式發電機及運行發電機所需的柴油，從而確保工廠能夠持續運作，以期在中國出口創出紀錄新高之際，滿足訂單需求。

寒潮席捲全國各地，中國氣象部門早前發布全國範圍的橙色預警，為四級預警系統中的第二等級，預計氣溫還將進一步下滑，電網營運商優先供應家庭和社區，其餘客戶則不得不爭搶替代能源。

供應不同規格發電機的山東電源村動力科技有限公司銷售經理Huang Yu通過電話表示，限電給公司帶來了額外的訂單。去年11月份以來就相當忙碌，不停地接到江蘇和浙江客戶的訂單。

該公司供應各類發電機，其中部分足以為一整座小型城鎮供電。她說，近期銷量可達每天20台，是正常水平的3倍以上。12月17日，其社交媒體帳號發布了一則視頻，顯示貨櫃車裝載幾十台發電機，準備運往限電地區。

根據中國國家統計局的數據，柴油批發價升至去年4月份以來的最高水平。信息提供商隆眾資訊的數據顯示，截至去年12月25日的一個月，全國柴油庫存按月下降5.26%，至2076萬噸。

思亞能源分析師Sengyick Tee表示，如果出現電力短缺，柴油會首當其衝填補缺口。哪怕中國只有0.5%的電力改由柴油發電，也會對柴油需求產生重大影響。

隨着經濟從疫情中實現反彈，且全球對防護用品和醫療設備的需求飆升，中國去年下半年電力需求急劇走高。由拉尼娜氣候形態引發的異常寒冷的天氣也令形勢進一步惡化，根據國家發改委的數據，去年12月份用電量攀升了11%，是2019年同月增速的兩倍以上。

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