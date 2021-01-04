綠城管理控股去年合同銷售額745億人民幣

截至2020年12月31日止12個月，集團的代建項目累計取得合同銷售面積約560萬平方米，其中自營及透過與夥伴合作取得合同銷售面積約371萬平方

米、聯營及其他公司取得合同銷售面積約為189萬平方米；合同銷售金額約為745億元，其中自營及透過與夥伴合作取得合同銷售金額約506億元、聯營及其他公司取得合同銷售金額約239億元。

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