圓通速遞預告純利按年增加不少於6倍

有關增加主要由於歐美新型冠狀病毒疫情下對於健康及醫療用品的需求大幅上升，得益於海外子公司業務往來及海外貨運代理業務合作夥伴的業務網絡，集團大量提供包機業務；新型冠狀病毒疫情下空運航班數量大幅減少，受惠於與航空公司的長期合作及良好業務關係，集團能獲得倉位保障以滿足客戶需求；及截至2019年12月31日止年度，集團確認自收購翼尊國際貨運代理(上海)有限公司(其於2020年停止業務)產生的商譽及無形資產減值虧損約為

2,000萬港元。

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