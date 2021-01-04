碧桂園上月合同銷售128億人民幣 按年增加3.7%
2021年01月04日 18:12
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碧桂園(02007)公布，2020年12月單月共實現歸屬公司股東權益的合同銷售金額約128.2億元人民幣(下同)，較2019年12月同比增加3.73%，歸屬公司股東權益的合同銷售建築面積約147萬平方米，較2019年12月同比增加1.43%。
截至2020年12月31日止12個月，集團連同其合營公司和聯營公司共實現歸屬公司股東權益
的合同銷售金額約5,706.6億元，較2019年同比增加3.34%，歸屬公司股東權益的合同銷
售建築面積約6,733萬平方米，較2019年同比增加7.95%。
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