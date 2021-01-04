去年現樓按揭登記共80503宗　按年減近兩成

中原按揭研究部及土地註冊處最新數據顯示，2020年現樓按揭全年共有80,503宗登記，較2019年的98,523宗減少18.3%；全年樓花按揭登記較2019年12,528宗按年驟減45.5%，累計錄6,828宗。

與此同時，中國銀行(香港)由2020年5月開始連續7個月奪得單月現樓按揭榜首，以巿佔率26.6%蟬聯現樓按揭巿佔一哥；中銀香港由2020年8月起連續5個月穩佔樓花按揭巿佔率首位，累計全年超越滙豐，以巿佔率28.9%高踞全年榜首，中銀香港成為2020年現樓及樓花按揭巿佔雙料冠軍。

展望2021年，王美鳳認為，今年新冠肺炎疫苗將面世，經濟將重拾動力，尤其今年下半年經濟復甦步伐將加快，發展商將加快推售一手新盤步伐，收復2020年失地，二手巿場於樓市氣氛向好下將繼續表現造好，低息環境料推動轉按及物業套現個案略為回升，帶動整體2021年按揭巿道及登記量回復正增長。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，疫情於9月至11月初曾見受控，令樓按市況有回穩迹象，二手交投亦因議價幅度擴大而增加，加上有「新按保」高成數按揭計劃的支持，使現樓按揭宗數急升逾半倍，並創3個月新高。

他指，雖然近月一手交投不俗，但買家選用「建築期」付款方式居多，使樓花按揭宗數滯後。如疫情好轉，料今年樓花及現樓按揭宗數有機會先見平穩後回升。

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